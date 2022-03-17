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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، المناسبة الدينية السنوية التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم.

وقد يمثّل شهر رمضان المبارك تحدياً لبعض الناس، إذ يتطلب أن نكون مستعدين جيداً للامتناع عن تناول الطعام والشراب أثناء النهار.

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جهز جسمك لرمضان.. نصائح لصيام بلا معاناة (إنفوجراف)

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ومع ما يقرب من 13 ساعة من الصيام يومياً لمدة 30 يوماً، يجب أن نكون مرنين جسدياً وعقلياً.

لذلك، فإن تحضير الجسم للصوم في رمضان هو أمر بغاية الأهمية، إذ إنه يساعدك على التأقلم مع التغيير المفاجئ الذي يطرأ على الجسم جراء العادات الصحية المختلفة عن بقية العام خلال الشهر الفضيل.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز النصائح لتهيئة جسمك لصيام رمضان بلا معاناة..