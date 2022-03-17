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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد أكثر من عام على اختفائها، عثرت الشرطة الروسية على جثة عارضة الأزياء الروسية غريتا فيدلر (23 عاماً)، التي وصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«المختل عقلياً» وتوقعت أن سعيه لـ«تعزيز نزاهة روسيا» سينتهي بالبكاء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اعترف صديق فيدلر السابق ديمتري كوروفين (23 عاماً)، بخنقها حتى الموت بعد خلاف مالي في موسكو، مشيراً إلى أنه لا علاقة لآراء فيدلر السياسية بالموضوع.

وقال كوروفين للمحققين إنه نام في غرفة فندق لمدة 3 ليال مع جثتها التي وضعها في حقيبة سفر اشتراها. واعترف بأنه نقل الجثة مسافة 300 ميل إلى منطقة ليبيتسك وتركها في صندوق السيارة لأكثر من عام.

ولفت إلى أنه ظل ينشر الصور والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للعارضة، ليجعل الأصدقاء يعتقدون أنها لا تزال على قيد الحياة. (وكالات) تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: غزال يدق جرس منزل ويفر هارباً (فيديو) بعدما وصفت بوتين بـ«المختل عقلياً».. العثور على عارضة أزياء روسية جثة في حقيبة سفر إذا لاحظت هذا على جسمك فسارع بفحص ذراعيك! اللص تجوّل حولها أولًا.. شاهد: لحظة سرقة "جيب" حكومي في تبوك بالسعودية ارتفاع مفاجئ للأسعار في السعودية و "السليمان" يدق ناقوس الخطر ويحذر السعوديين: وداعًا للكماليات بحوزتهما نصف مليون ريال.. شرطة الرياض تعلن القبض على مقيمين يعملان لصالح مواطن سعودي ويجمعان أموال طائلة بطريقة غريبة طبيب سعودي مختص يكشف عن نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول الضار ويعتبر مخزن للفيتامينات والطاقة تهز مكة المكرمة .. مواطن سعودي يرتكب جريمة يندى لها الجبين وهكذا كانت نهايته بعد انكشاف أمره السعودية.. نظام الأحوال الشخصية الجديد يكشف عن 7 حالات للزواج المحرم ويحدد حالة واحدة يفسخ فيها عقد النكاح في أي وقت فلكية جدة : "بدر شعبان" يزين السماء .. الليلة كوب واحد من هذا المشروب اليومي يرفع مستويات الكوليسترول في الدم ويسبب الجلطات وأزمات القلب ويهدد حياتك في منتصف العمر السعودية : هيئة الغذاء والدواء تحذر من منتجين مستحضرات تجميل (تعرف عليها) أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 17-3-2022 الموافق 14 شعبان 1443هـ

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