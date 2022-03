نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إذا لاحظت هذا على جسمك فسارع بفحص ذراعيك! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - "عندما يتعلق الأمر بعلامات وأعراض الحالات التي يحتمل أن تكون خطرة في الذراعين أو الساقين، فإن الشيء الأساسي الذي يجب مراعاته هو ما إذا كان يحدث فقط في جانب واحد أو كليهما؛ يمكن أن يكون الضعف أو التنميل أو الألم في جانب واحد من الجسم إشارة إلى أنه إذا كنت تعاني من مشكلة في الأوعية الدموية أو الأعصاب قد تسبب أضرارًا جسيمة"، وذلك وفق الممرض المسجل بمركز ورم الظهارة المتوسطة مع خلفية في التجارب السريرية للأورام وأكثر من 15 عامًا من الخبرة المباشرة في رعاية المرضى شون مارشيز، وذلك حسبما نشر موقع " eat this not that " الطبي المتخصص.

وفي هذ الصدد أفاد الموقع بأن هناك العديد من العلامات التي يجب مراعاتها وفقًا لمجموعة من الخبراء هي:



1- السكتة الدماغية

يوضح الدكتور ولد وزني مدير قسم السكتة الدماغية بمستشفى "جلينديل ميموريال" أن "السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة، وعادة ما تزداد مع تقدم العمر، ولكن يحتاج الجميع إلى معرفة العلامات التحذيرية لمعرفة متى يجب الحصول على رعاية طبية عاجلة.

قد يكون ظهور ضعف أو تنميل مفاجئ في ذراع واحدة علامة أو أعراض سكتة دماغية. يمكن أن يشمل الضعف مشاكل في قوة القبضة أو رفع الذراع لأعلى أو حتى عدم القدرة على الحركة. وعادة ما يؤثر التنميل على الذراع بالكامل. وقد تشعر بالخدر ولكن يمكن أن تشعر أيضًا وكأنه دبابيس وإبر".

2- متلازمة النفق الرسغي

يقول الدكتور بارهام يشار جراح الأعصاب المعتمد من مجلس إدارة "FACS FAANS" بمستشفى "Dignity Health Northridge" "إذا لاحظت يومًا أن عضلات قاعدة إبهامك تبدو أرق أو أكثر نحافة مقارنةً باليد الأخرى، فقد يكون هذا علامة على أنك تعاني من أعراض متلازمة النفق الرسغي. يمكن أن يكون التقييم من قبل طبيب الأعصاب أو إجراء دراسة تخطيط كهربية العضل - دراسة التوصيل العصبي مفيدًا للغاية لتأكيد هذا التشخيص الذي يمكن معالجته غالبًا بالعلاج غير الجراحي بالإضافة إلى جراحة تحرير النفق الزوجي".



3- متلازمة النفق المرفقي

"إذا كنت تعاني من تنميل أو وخز ينتشر من كوعك تقريبًا إلى إصبعك الخنصر، فقد يكون هذا علامة على تهيج العصب الزندي المعروف باسم متلازمة النفق المرفقي" ، كما يقول الدكتور يشار الذي يوضح ان "التقييم من قبل أخصائي العمود الفقري أو طبيب الأعصاب مهم لتأسيس هذا التشخيص وتأكيده. على غرار متلازمة النفق الرسغي. دائمًا ما يتم النظر في الخيارات غير الجراحية أولاً قبل التفكير في التدخل الجراحي".



4- مرض الشريان المحيطي

ووفق مارشيز فإن "العلامات التي يمكن أن تعاني من انخفاض تدفق الدم في ذراعيك أو ساقيك تشمل التعب أو التشنجات أو الشعور بالثقل أثناء ممارسة نشاط خفيف. وقد لا تكون العديد من أعراض مرض الشريان المحيطي واضحة مثل ضعف النبض أو برودة اليدين أو القدمين أو تساقط الشعر أو تغير لون الأطراف، أو نمو أبطأ للأظافر. قد تختفي بعض الأعراض أيضًا بعد الراحة، مما يجعل التعرف عليها أكثر صعوبة. ومع ذلك إذا لاحظت أنك تواجه صعوبة أو ألمًا أكبر في إكمال نشاطات حياتك اليومية، اطلب الرعاية الطبية. يمكن لطبيبك إجراء فحوصات الدم والتصوير للكشف عن علامات مرض الشريان المحيطي".



5- نقص الأكسجين

وحذر مارشيز من أن "إحدى العلامات المهمة التي يجب البحث عنها، خاصة أثناء جائحة COVID-19 هي تعجر الأصابع أو أصابع القدم... والتعجر هو مصطلح يصف تليين فراش الظفر وانتفاخ أو احمرار أطراف الأصابع وتقوس الأظافر أو عدم ثباتها. حيث تشير هذه العلامات عادةً إلى انخفاض مزمن في مستويات الأكسجين في الدم ولكن يمكن رؤيتها أيضًا مع عيوب القلب الخلقية والتليف الكيسي وأمراض أخرى. عادةً ما يتسبب سرطان الرئة في حدوث حالة تشبه (الضرب بالهراوات) مع تقدم السرطان وانخفاض نقل الأكسجين. ويمكن أن تتسبب عدوى الرئة المزمنة أو مرض الرئة الخلالي؛ الذي يمكن أن يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا، في حدوث الضرب بالهراوات. ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين المستمر إلى تلف شديد في الأعضاء الحساسة كالدماغ.