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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، اليوم الخميس، عن أحد أنواع المكسرات الشهيرة الذي يعتبر مخزنًا للفيتامينات، وينتج الطاقة، ويخفض الكوليسترول الضار.

وأوضح "الشهري" في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن "الكاجو يحتوي على الزنك، الفوسفور، والمنغنيز، والمغنيسيوم، وفيتامين ك، والألياف التي تكافح الإمساك".

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طبيب سعودي مختص يكشف عن نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول الضار ويعتبر مخزن للفيتامينات والطاقة

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وأشار طبيب الأسرة، إلى أن المعادن السابقة تنتج الطاقة للجسم وتقوي المناعة وتحافظ على وظائف الجهاز العصبي، بينما "فيتامين ك" يعمل على مكافحة التجلطات الدموية والكوليسترول الضار.

وأضاف "الشهري": أن "الكاجو غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تدمير الخلايا، وغني بالتربتوفان لمكافحة الاكتئاب، ومضاد للالتهاب"، مبينًا أن تناوله بكميات معتدلة مفيد لمرضى السكري.