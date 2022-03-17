تهز مكة المكرمة .. مواطن سعودي يرتكب جريمة يندى لها الجبين وهكذا كانت نهايته بعد انكشاف أمره

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قامت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الخميس) بإصدار بيان بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان أن المواطن السعودي، فرج بن سعيد بن شوعي عدي، استدرج طفلا وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، ثم قتله وذلك بكتم أنفاسه.

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وبعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والقبض عليه، أسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام بجريمة القتل وفعل اللواط بطفل، ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، بإصدار صك بحقه يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ونظرا لبشاعة الجريمة، قضت المحكمة بقتله تعزيرًا.

وبدورها، أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم، وبناء على ذلك صدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

واليوم الخميس، بتاريخ 14/8/1443هـ، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني، فرج بن سعيد بن شوعي عدي، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.