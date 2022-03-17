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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من منتجين عناية بالعيون هما كحل خبراء الاثمد، والإثمد الأسود والأحمر، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت "الهيئة"، أنها حللت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 .

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السعودية : هيئة الغذاء والدواء تحذر من منتجين مستحضرات تجميل (تعرف عليها)

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ولفتت الانتباه إلى أن المنتج الأول يحمل اسم "كحل خبراء الاثمد الإثمد الأسود خبراء كحل الإثمد الأصفهاني

AL-ETHMED EYELINER"، ويحمل المنتج الثاني اسم "كحل خبراء الاثمد الإثمد الأحمر خبراء كحل الإثمد الأصفهاني

AL-ETHMED EYELINER ".

وأكدت "الهيئة" أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الاعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ هيئة الغذاء والدواء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.