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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الخميس 17-3-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.15 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.75 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.



سجل 1 يورو نحو 4.15 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.94 ريال سعودي.



سجل 1 دولار كندي نحو 2.96 ريال سعودي.



سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.75 ريال سعودي.



سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.



سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.



سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.



سجل 1 دينار كويتي نحو 12.35 ريال سعودي.

أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 234.64 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 234.64 ريال سعر الذهب عيار 22

سجل 215.09 ريال تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فلكية جدة : "بدر شعبان" يزين السماء .. الليلة كوب واحد من هذا المشروب اليومي يرفع مستويات الكوليسترول في الدم ويسبب الجلطات وأزمات القلب ويهدد حياتك في منتصف العمر السعودية : هيئة الغذاء والدواء تحذر من منتجين مستحضرات تجميل (تعرف عليها) أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 17-3-2022 الموافق 14 شعبان 1443هـ المخابرات الأمريكية تكشف حجم خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا أسعار النفط ترتفع إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل مع عودة رئيس الوزراء البريطاني خالي الوفاض من السعودية إعدام مقيمين في مدينة جدة السعودية والكشف عن جنسيتهما غرق سفينة إماراتية على متنها عشرات الأشخاص في الخليج العربي.. والكشف عن حمولتها (فيديو) سعر الذهب عيار 21

سجل 205.31 ريال سعر الذهب عيار 18

سجل 175.98 ريال سعر الذهب عيار 14

سجل 136.87 ريال سعر أوقية الذهب

سجل 7,297 ريال



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