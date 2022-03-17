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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المخابرات الأمريكية حجم خسائر الجيش الروسي منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكرت المخابرات الأمريكية في تقرير لها أن أكثر من 7 آلاف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا خلال 20 يومًا فقط، فيما تقدر الخسائر ب نحو 14000 إلى 21000 جريح، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز “الأمريكية.

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المخابرات الأمريكية تكشف حجم خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

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ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن معدل خسائر الجيش الروسي بلغ نحو 10% إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن حوالي 150.000 جندي يشاركون الآن بالقتال في أوكرانيا.

ورأى مسؤولون أمريكيون أن هذا الرقم الكبير جدًا من القتلى الذي سجل فقط خلال 3 أسابيع من القتال، قد يؤثر على معنويات الجنود

وفي هذا السياق قالت إيفلين، مسؤولة رفيعة سابقة في البنتاغون إن: “مثل تلك الخسائر تؤثر على الروح المعنوية وتماسك الوحدات العسكرية عامة، خاصة وأن هؤلاء الجنود لا يفهمون سبب قتالهم”.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي إن الغزو الروسي لأوكرانيا “متعثر إلى حد كبير على جميع الجبهات”.

وذكرت الوزارة أن المقاومة الأوكرانية لا تزال قوية وجيدة التنسيق وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن “الغالبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك جميع المدن الكبرى، لا تزال في أيدي الأوكرانيين”.

ولفتت إلى أن القوات الروسية “أحرزت تقدمًا ضئيلًا على الأرض أو البحر أو الجو في الأيام الأخيرة” لكنها “ما زالت تتكبد خسائر فادحة”.