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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل حيث فشل بوريس جونسون حتى الآن في الحصول على اتفاق من القادة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول زيادة إنتاج النفط المصدر إلى المملكة المتحدة.

وفي حين انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بداية مارس/آذار، لا تزال أسعار البنزين ترتفع عند 163.71 بنسا للتر في وقت سابق من هذا الأسبوع. يصل الديزل إلى مستويات أعلى عند 173.68 بنس ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

ويبلغ سعر برميل خام برنت حاليا 99.84 دولار، بزيادة قدرها 1.86 في المائة.

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أسعار النفط ترتفع إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل مع عودة رئيس الوزراء البريطاني خالي الوفاض من السعودية

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وفي مرحلة ما، بلغ سعر النفط أعلى مستوى له منذ 14 عاما، لكنه تراجع منذ ذلك الحين قليلا مع مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وسافر رئيس الوزراء البريطاني إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء ولي عهد السعودي محمد بن سلمان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على أمل التوصل إلى اتفاق مع القوى النفطية الكبرى.

وتتعرض المملكة المتحدة لضغوط لفطام نفسها من النفط والغاز الروسيين، بعد حظر الواردات من نهاية هذا العام كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو.

جادل الوزراء بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى تحقيق “الاستقلال” في مجال الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة التلغراف أن جونسون “متفائل بأن الإنتاج سيزداد في دول الخليج وأنه من مصلحة كلا الزعيمين تجنب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالغرب بسبب التضخم”.

وقال داونينج ستريت إن رئيس الوزراء أكد “مخاوفه العميقة بشأن الفوضى التي أطلقها الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، وشدد على أهمية العمل معا لتحسين الاستقرار في سوق الطاقة العالمية”. وقال أيضا إن السعوديين “مهتمون” بمساعدة الغرب.

ومع ذلك، عندما سئل عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق، أجاب جونسون: “أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين حول ذلك، لكنني أعتقد أنه كان هناك فهم للحاجة إلى ضمان الاستقرار في أسواق النفط العالمية وأسواق الغاز والحاجة إلى تجنب ارتفاع الأسعار الضار”.

ولا تستورد المملكة المتحدة سوى نحو ثمانية بالمئة من نفطها وأربعة بالمئة من غازها من روسيا على عكس أوروبا التي تعتمد بشكل أكبر بكثير على طاقتها.