نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رسمياً.. السعودية تعلن بدء العمل بنظام التكاليف القضائية والكشف عن الدعاوى المستثناة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت وزارة العدل السعودية بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية اليوم الخميس، حيث بينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.

وينص النظام على فرض مبالغ مالية كبيرة عند تقديم أي من الدعاوى المدنية، أو التجارية، أو الجزائية الخاصة، على أنه يتحمل الطرف المحكوم عليه مبلغاً مالياً لا تزيد قيمته على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

رسمياً.. السعودية تعلن بدء العمل بنظام التكاليف القضائية والكشف عن الدعاوى المستثناة

طبيب سعودي يحذر: مشروب شائع يزيد الهرمونات الأنثوية لدى الرجال

أسعار الذهب والعملات فى السعودية الأربعاء 16-3-2022

مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج أهم مشاكل لدى الرجال والنساء (إليك طريقة التحضير)

الجوازات السعودية: هذه المخالفات تمنع إصدار أو تجديد الجواز.. لكن هل تعيق السفر؟

هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول "زيت الزيتون" على الريق صباحا؟.. ربما ستندهش

استخراج هاتف محمول من معدة شاب مصري.. ابتلعه منذ 20 يوما

خادمة هندية تضع فضلاتها داخل الطعام الذي تقدمه لـ أسرة في الكويت كانت تعمل معها لمدة عام كامل (تفاصيل صادمة)

بايدن يعلن إرسال السلاح المتطور والفتاك الذي سيقلب الموازين في أوكرانيا رأسًا على عقب

قرارات مفاجئة في السعودية تطيح بمسؤولين بالتعاون مع الداخلية والخارجية و"نزاهة" تباشر الإجراءات بحقهم

وفاة فنانة عمانية شهيرة أثناء تصوير عمل درامي في السعودية .. تفاصيل مؤلمة

تركي الحمد يفاجئ أمير سعودي بهذا الرد بشأن إعدام 81 متهمًا: لماذا تبرير كل حدث؟؟

صيام ودعاء ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء المصرية تجيب عن السؤال المثير للجدل

إغلاق محطات وقود في العاصمة المقدسة بالسعودية.. شاهد بالفيديو وما هو السبب؟

شاب عربي تقدم لخطبة ابنة عمته .. وحينما قوبل بالرفض انتقم بطريقة جهنمية

وافد محتال يحصل على الرقم السري للبطاقات البنكية لكبار السن في السعودية .. وهكذا كان مصيره بعد انكشاف أمره والكشف عن جنسيته (فيديو)

وأوضحت "العدل" أن نظام التكاليف القضائية ، لا يسري على : "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، كذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".

وأشارت الوزارة إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، كذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.