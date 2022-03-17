نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أسعار الذهب والعملات فى السعودية الأربعاء 16-3-2022 على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-3-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.12 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.71 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.



سجل 1 يورو نحو 4.12 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.90 ريال سعودي.



سجل 1 دولار كندي نحو 2.95 ريال سعودي.



سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.71 ريال سعودي.



سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.



سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.



سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.



سجل 1 دينار كويتي نحو 12.34 ريال سعودي.



تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

رسمياً.. السعودية تعلن بدء العمل بنظام التكاليف القضائية والكشف عن الدعاوى المستثناة

طبيب سعودي يحذر: مشروب شائع يزيد الهرمونات الأنثوية لدى الرجال

أسعار الذهب والعملات فى السعودية الأربعاء 16-3-2022

مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج أهم مشاكل لدى الرجال والنساء (إليك طريقة التحضير)

الجوازات السعودية: هذه المخالفات تمنع إصدار أو تجديد الجواز.. لكن هل تعيق السفر؟

هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول "زيت الزيتون" على الريق صباحا؟.. ربما ستندهش

استخراج هاتف محمول من معدة شاب مصري.. ابتلعه منذ 20 يوما

خادمة هندية تضع فضلاتها داخل الطعام الذي تقدمه لـ أسرة في الكويت كانت تعمل معها لمدة عام كامل (تفاصيل صادمة)

بايدن يعلن إرسال السلاح المتطور والفتاك الذي سيقلب الموازين في أوكرانيا رأسًا على عقب

قرارات مفاجئة في السعودية تطيح بمسؤولين بالتعاون مع الداخلية والخارجية و"نزاهة" تباشر الإجراءات بحقهم

وفاة فنانة عمانية شهيرة أثناء تصوير عمل درامي في السعودية .. تفاصيل مؤلمة

تركي الحمد يفاجئ أمير سعودي بهذا الرد بشأن إعدام 81 متهمًا: لماذا تبرير كل حدث؟؟

صيام ودعاء ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء المصرية تجيب عن السؤال المثير للجدل

إغلاق محطات وقود في العاصمة المقدسة بالسعودية.. شاهد بالفيديو وما هو السبب؟

شاب عربي تقدم لخطبة ابنة عمته .. وحينما قوبل بالرفض انتقم بطريقة جهنمية

وافد محتال يحصل على الرقم السري للبطاقات البنكية لكبار السن في السعودية .. وهكذا كان مصيره بعد انكشاف أمره والكشف عن جنسيته (فيديو)



أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 232.49 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 232.49 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل 213.11 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل 203.43 ريال

سعر الذهب عيار 18

سجل 174.37 ريال

سعر الذهب عيار 14

سجل 135.62 ريال

سعر أوقية الذهب

سجل 7,230 ريال

