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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قامــت المديرية العامة للجوازات في المملكة، بتأكيد شرط خلو سجل المواطن المستفيد من المخالفات والملاحظات ليكن بوسعه من إصدار أو تجديد جواز السفر بشكل طبيعي.آ

وهذا يكشف أن المخالفات لا تمنع المواطن من السفر إذا كان لا يوجد عليه منع من السفر.

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الجوازات السعودية: هذه المخالفات تمنع إصدار أو تجديد الجواز.. لكن هل تعيق السفر؟

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وأفادت بأنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر» الإلكترونية، وفي حال وجود ملاحظة تعيق ذلك فيجب على المستفيد توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة «تواصل» المتاحة في منصة «أبشر» لتقديم الخدمة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت إلى أن خدمة «تواصل» تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات⁩ من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وكشفت «الجوازات» أن خطوات خدمة «تواصُل» عبر منصة «أبشر» كالتالي: تسجيل الدخول على منصة «أبشر»، ثم اختيار «خدمات» الموجودة أسفل قائمة «خدماتي»، ثم النقر على خيار «الجوازات»، ثم اختيار خدمة «تواصل»، ثم اختيار «طلب جديد»، ثم النقر على «تقديم الطلب».

المصدر: البيان