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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مستغربا تبرير "إعدام 81 فردا" في المملكة لإحدى الإعلاميات، ومؤكدا ألا خلل في تنفيذ هذا الحكم بحق "مجرمين".

وقال تركي الحمد في إطار تعليق على رد بن مساعد على إحدى الإعلاميات التي انتقدت تنفيذ حكم الإعدام، قائلا: " لا أدري لماذا يجب تبرير كل حدث في السعودية لمثل هؤلاء؟ أحكام قضائية بحق مجرمين، ليس فيهم سجين رأي أو معتقد، تجمعت على مر السنين ونفذت في يوم واحد وأعلنت على الملأ، فأين الخلل في ذلك؟"، حسب قوله.

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تركي الحمد يفاجئ أمير سعودي بهذا الرد بشأن إعدام 81 متهمًا: لماذا تبرير كل حدث؟؟

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وأضاف الأكاديمي السعودي قائلا: "قاعدة: من لا يحبك، سيجد لك في صافي شحمك عظمة..هي أصوات تنعق في كل حين، فدعوهم ونعيقهم"، حسب تعبيره.

وكان قد رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الإعلامية، ديانا مقلد، التي انتقدت تنفيذ حكم الإعدام بحق الأفراد.