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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالسعودية ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية عدداً من الجولات الرقابية على محطات الوقود الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ، وللتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتطويرية الخاصة بالمحطات.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، مشيراً إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، وأسفرت الحملة في مرحلتها الأولى عن أغلاق محطتي وقود بكامل مرافقها، وذلك لعدم تجديد تراخيص العمل ، وقصور في تنفيذ الاشتراطات ، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات ، بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.

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إغلاق محطات وقود في العاصمة المقدسة بالسعودية.. شاهد بالفيديو وما هو السبب؟

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نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية عدداً من الجولات الرقابية على محطات الوقود الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ، وللتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتطويرية الخاصة بالمحطات.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، مشيراً إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، وأسفرت الحملة في مرحلتها الأولى عن أغلاق محطتي وقود بكامل مرافقها، وذلك لعدم تجديد تراخيص العمل ، وقصور في تنفيذ الاشتراطات ، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات ، بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.