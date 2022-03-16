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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحاكي تعرض برج إيفل في العاصمة الفرنسيّة باريس لغارات جويّة روسية وذلك في إطار الدعاية ضد الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

ويظهر في الفيديو سيّدة تحاول التقاط صورة أمام برج إيفل الذي يتعرّض فجأة للقصف ثمّ تظهر طائرات حربيّة في الأجواء وتتصاعد أعمدة الدخان من البرج، ويطال القصف نواحي أخرى من العاصمة الفرنسيّة.

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تفجير برج إيفل.. فيديو يثير الرعب في أوروبا بشأن الحرب العالمية الثالثة .. وهذه حقيقة الفيديو

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وجاء في التعليق المرافق “الدعاية الروسيّة تنشر فيديوهات افتراضية لقصف باريس وانطلاق الحرب العالميّة الثالثة”.

وأثار المقطع المتداول حالة من الفزع والرعب في أوروبا وسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية نووية.

ومن جانبها نفت وكالة “فرانس برس” الفرنسية أنّ يكون الفيديو نشرته السلطات الروسيّة بل صنعه فريقٌ فرنسيّ ونشرته حسابات رسميّة أوكرانيّة لحثّ السلطات الأوروبيّة على التحرك وفرض حظر جويّ فوق أوكرانيا.

وقد جاء في النصّ المرافق له على حساب البرلمان الأوكراني “هل سيبقى برج إيفل الشهير في باريس أو بوابة براندنبرغ في برلين قائمين في ظلّ قصفٍ روسيّ لا نهاية له؟ هل تعتقد أنّك غير معنيّ؟ اليوم أوكرانيا وغداً أوروبا بأكملها، روسيا لن تتوقّف”.

بالإضافة إلى ذلك يظهر في الثواني الأخيرة من الفيديو كتابات باللغة الإنكليزيّة، تعمّد ناشرو الفيديو في السياق المضلّل حذفها، جاء فيها “فكّر للحظة: ماذا لو حصل ذلك في أيّ عاصمة أوروبيّة؟ أغلقوا السماء فوق أوكرانيا أو زوّدونا بطائرات مقاتلة”.

وبدوره نفى مخرج الفيدية أولياس باركو في مقابلة مع صحيفة “لوموند” أن يكون الفيديو قد نُفّذ بطلبٍ من السلطات الأوكرانيّة قائلاً “أردت أن أفعل ذلك بنفسي مع المنتج ليكون بمثابة صدمة كهربائيّة للغرب”…

وأضاف “بالنسبة لي نحن في حرب عالميّة ثالثة وهذا الصراع سيعمّم..إنّه فيلم يجسّد ما نتوقّع حدوثه وليس فيلماً دعائياً”.