نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حادثة مروعة تهز مكة المكرمة والداخلية السعودية تتدخل وتقرر الإعدام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفّذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرّمة -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على قتل ثلاث من بناته؛ أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان، وذلك بنحرهن بسكين.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرّمة وفيما يلي نص البيان:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

حادثة مروعة تهز مكة المكرمة والداخلية السعودية تتدخل وتقرر الإعدام

السعودية : توضيح هام من اتحاد الغرف بشأن عمل المطاعم في نهار رمضان المبارك

السعودية تعلن خبرًا مفاجئًا بشأن رواتب استقدام العمالة المنزلية

أول ظهور لـ الملك سلمان بعد دخوله المستشفى في الرياض ..شاهد

عريس سعودي يفسخ عقد زواجه قبل الزفاف بأيام بعدما تعرف على جسد العروسة .. لن تصدق المفاجأة ماذا وجد في جسدها ( شاهدوا الفيديو )

انتقاماً لـ قاسم سليماني .. أميركية تطعن شاباً خلال علاقة حميمة

اغتصاب جماعي لمراهقات .. قصص مروعة لاغتصاب اللاجئات الفارات من أوكرانيا لدول أوروبا

4 فواكه لذيذة ومنتشرة بالاسواق بكثرة تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم/ بندر بن علي بن محمد الزهراني -سعودي الجنسية- على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان، وذلك بنحرهن بسكين.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تمّ الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ بندر بن علي بن محمد الزهراني، اليوم الأربعاء 13 /8/ 1443هـ؛ الموافق 16 /3/ 2022م بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.