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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام، أنه تم خفض فاتورة الاستقدام بنحو "2.2 – 3.5 ألف ريال"، بعد إلغاء الحجر الصحي المؤسسي على العمالة المنزلية.

وأوضحت المصادر، أن مكاتب الاستقدام كانت تعمد لرفع فاتورة الاستقدام بعد قرار وزارة الموارد البشرية اعتماد الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة المنزلية بمجرد دخولها للمملكة، مبينة أن فترة الحجر المؤسسي بدأت بـ10 أيام وبعدها قلصت إلى 7 أيام وأخيرا 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة، وفق صحيفة "عكاظ".

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السعودية تعلن خبرًا مفاجئًا بشأن رواتب استقدام العمالة المنزلية

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وأكدت أن تكاليف الاستقدام بمختلف الجنسيات للعمالة المنزلية في البوابة الإلكترونية "مساند" لم تتغير، باستثناء إضافة قيمة الحجر الصحي المؤسسي، مشيرة إلى أن تكاليف الحجر الصحي المؤسسي تختلف من بلد لآخر، حيث تتراوح بين "2.2 – 3.5 ألف ريال".

وتابعت:" تكاليف فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية مع الحجر الصحي المؤسسي تراوح بين 12.7 – 13 ألف ريال، والعمالة السريلانكية 29.3 ألف ريال، و الفلبينية 23.2 ألف ريال".