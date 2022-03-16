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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الكاتب السعودي فوزي صادق عن واقعة غريبة لعريس فسخ عقد زواجه قبل أيام من الزفاف لسبب غريب لايخطر بال.

وقال صادق خلال مداخلة له في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية" يوجد العديد من حالات الغش في الزواج بهدف إتمامه، مؤكدًا أن "المصارحة والمكاشفة أفضل شيء".

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عريس سعودي يفسخ عقد زواجه قبل الزفاف بأيام بعدما تعرف على جسد العروسة .. لن تصدق المفاجأة ماذا وجد في جسدها ( شاهدوا الفيديو )

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وروى الكاتب فوزي صادق قصة عريس سعودي اتصل به واخبره أنه بعد شهرين من عقد القران لمحت له العروس بوجود وحمة في جسدها بقدر كف اليد ما أثار غضبه لأن أسرتها لم يخبروه بهذه الوحمة عندما تقدم لها.

وأضاف أن العريس اضطر لإلغاء الزواج وخسارة مبلغ كبير خاصة أنه كان تم عقد الزواج ودفع المهر وأقام حفل ما كلفه أموال كثيرة خسرها في النهاية.

وأكد "صادق" على ضرورة أن يكون هناك فحص سريري شامل للكشف عن العيوب الجسدية للطرفين.