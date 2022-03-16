نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتقاماً لـ قاسم سليماني .. أميركية تطعن شاباً خلال علاقة حميمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعترفت أميركية من أصول إيرانية بطعنها شاباً خلال إقامة علاقة حميمة في أحد الفنادق، بداعي الإنتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على يد القوات العسكرية الأميركية.

وقالت المتهمة نيكا نيكوبين (21 عاماً) خلال التحقيق معها إنها تواعدت مع شاب تعرّفت عليه من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، والتقيا في فندق Sunset Station في لاس فيغاس، حيث قامت بتعصيب عيني الرجل، ثم سددت إليه طعنة بآلة حادة قرب رقبته.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عريس سعودي يفسخ عقد زواجه قبل الزفاف بأيام بعدما تعرف على جسد العروسة .. لن تصدق المفاجأة ماذا وجد في جسدها ( شاهدوا الفيديو )

انتقاماً لـ قاسم سليماني .. أميركية تطعن شاباً خلال علاقة حميمة

اغتصاب جماعي لمراهقات .. قصص مروعة لاغتصاب اللاجئات الفارات من أوكرانيا لدول أوروبا

4 فواكه لذيذة ومنتشرة بالاسواق بكثرة تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم

وأضافت أن الشاب دفعها بعيداً منه ثم فرّ منها إلى خارج الغرفة متصلاً بخدمة النجدة، ثم لاذت بالفرار هي الأخرى.

وأشارت إلى أنها شعرت بإرادة الانتقام، خاصة بعدما استمعت إلى أغنية تسمى Grave Digger.

ومن المقرر أن تمثل نيكوبين أمام المحكمة لجلسة استماع أولية في 24 آذار (مارس)، ولم يتضح ما إذا كان لديها محام بعد.

يُذكر أن سليماني قُتل بغارة أميركية في العراق، في كانون الثاني (يناير) 2020.