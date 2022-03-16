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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت لاجئة أوكرانية تبلغ من العمر 18 عامًا للاغتصاب الجماعي من قبل رجلين على متن سفينة فندقية ألمانية تستخدم لإيواء الأشخاص الفارين من الحرب التي شنتها روسيا.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تعرضت الفتاة للاعتداء من قبل رجلين واحدًا تلو الآخر على متن السفينة الفندقية أوسكار وايلد.

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اغتصاب جماعي لمراهقات .. قصص مروعة لاغتصاب اللاجئات الفارات من أوكرانيا لدول أوروبا

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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المهاجمين المزعومين تتراوح أعمارهم بين 37 و 26 عامًا ، وهم من العراق ونيجيريا، لكنهم يحملون الجنسية الأوكرانية أيضًا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداء المزعوم الذي وقع في 6 مارس الجاري واعتقلت الرجلين اللذين ما زالا رهن الاحتجاز، حسبما أكد مكتب ادعاء دوسلدورف، أمس الإثنين.

وكان أكثر من 25 لاجئًا يقيمون على متن السفينة الفندقية وقت وقوع الحادث المزعوم بعد فرارهم من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفق "ديلي ميل"، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من بينهم أكثر من مليون طفل، من أوكرانيا إلى دول أخرى في أوروبا، وفقًا للأمم المتحدة، فيما تتزايد المخاوف بشأن كيفية حماية اللاجئين الأكثر ضعفاً من الاستهداف من قبل المتاجرين بالبشر أو الوقوع ضحايا لأشكال أخرى من الاستغلال.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذه هي ثاني حالة اغتصاب مزعومة لمراهقة أوكرانية لاجئة بعد اعتقال رجل في بولندا، الأسبوع الماضي، للاشتباه في الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا كانت قد فرت من الصراع.

وقالت النائبة أندريا ليندهولز لصحيفة "بيلد" إنه يجب على الشرطة بذل المزيد من الجهد "لضمان حماية النساء الأوكرانيات على وجه التحديد من خلال فحص أماكن الإقامة" وحذرت من أن الاغتصاب المزعوم على متن سفينة أوسكار وايلد يعني أن السلطات يجب أن "تتصرف على الفور".

فيما دعا متحدث باسم الشرطة الألمانية السياسيين إلى بذل قصارى جهدهم لضمان عدم تراكم حالات الاغتصاب الفظيعة مثل الموجودة في سفينة أوسكار وايلد في دوسلدورف، مشيرا إلى أن العقوبة القاسية والسريعة لهذا الأمر هو الترحيل.

مآسي استغلال اللاجئات والأطفال جنسيا

ووفق التحقيقات تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 49 عامًا في فروتسواف ببولندا، الخميس الماضي، بعد أن استدرج الشابة عن طريق عرضه مساعدتها عبر الإنترنت، فيما قالت السلطات إن المشتبه به قد يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن بتهمة "الجريمة الوحشية".

كما تم ضبط رجل آخر في مخيم للاجئين في بولندا عرض عملاً وغرفة لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا قبل أن تتدخل السلطات وتمنع استغلالها.

وعلى حدود ميديكا البولندية، أثارت حالة أخرى في مخيم للاجئين الشكوك عندما كان رجل يقدم المساعدة للنساء والأطفال فقط.

وقالت جونج آه غيديني ويليامز، رئيسة الاتصالات العالمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين التي زارت الحدود في رومانيا وبولندا ومولدوفا: "من الواضح أن جميع اللاجئين هم من النساء والأطفال، ويجب أن تقلق بشأن أي مخاطر محتملة للاتجار- ولكن أيضًا الاستغلال والاستغلال والاعتداء الجنسيين"، مشيرة إلى أن هذه هي أنواع المواقف التي يتطلع أشخاص مثل المتاجرين بالبشر إلى الاستفادة منها.