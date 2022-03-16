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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت قناة كويتية للدراما جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها مسلسل “الكواسر” بطريقة غريبة. وقامت قناة “الكويت دراما” بحسب ما رصدت (وطن) بالتعتيم على المناطق العارية بجسد ممثلات المسلسل، أثناء عرضه على شاشاتها. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: شاهد ماذا فعلت قناة كويتية ب “صدور الممثلات” في مسلسل “الكواسر” (فيديو) صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة.. روسيا تلجأ لتكتيك خبيث بالحرب ضد أوكرانيا استخدمته في سوريا ينافس قصور ملوك الخليج.. شاهد قصر الزعيم عادل إمام كيف يبدو من الداخل يفوق الخيال بطلة باب الحارة تثير الجدل بتصريحات جريئة عن المسلسل.. شاهد ظهور هذه العلامات على الوجه تنبئ بقرب سكتة دماغية.. تعرف عليها فورا مريم الأنصاري ترد على المتنمرين عليها بعد ظهورها بدون فلتر وتكشف سبب ظهورها بشكل صدم الجميع! (فيديو) الزواج وأركان عقده وحالات زواج المجنون والمعتوه وغير المسلم في "نظام الأحوال الشخصية" الجديد في السعودية .. تعرف عليه الجوازات السعودية تعلن كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها احذر وانتبه قبل فوات الأوآن.. علامات على “القدمين” تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك! أول رد سعودي على مزاعم صحيفة أمريكية بشأن دراسة السعودية لقبول "عملة اليوان" بدلًا من الدولار لمبيعات النفط للصين السعودية.. وزارة العدل تكشف عن آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة.. وهذه المخالفة تؤدي إلى سحب الترخيص حيرت جهاز المخابرات الأمريكي.. شاهد الصواريخ الروسية الغامضة التي تقصف أوكرانيا وكيف يبدو حجمها وذخائرها وقدراتها السعودية.. هل يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187 ألف ريال؟ 9 قرارات مفاجئة.. الملك سلمان يجري تغييرات جديدة اليوم الثلاثاء في وزارات الدفاع والخارجية ويعدل قوانين تنظيم الأسرة قيمة مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية سدادها في السعودية 2022 لطالما انتظرها السعوديون .. مستثمر أمريكي من شركة آبل يسعى لبناء مصنع ضخم في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار مسلسل “الكواسر”

ومسلسل “الكواسر” هو مسلسل سوري من نمط الميلودراما التاريخية التي عرفت بوصف الفانتازيا. ويقوم بدور البطولة أسعد فضة وسلوم حداد، مع رشيد عساف وسوزان نجم الدين، بالإضافة إلى عزيز اسكندر ومحمد حداقي، وصبا مبارك ولينا حوارنة وديما بياعة. ولوحظ أن جميع مشاهد سوزان نجم الدين وغيرها من الممثلات اللائي ظهرن فيها بملابس مكشوفة، تم تعديلها بالتعتيم على منطقة “الصدر المكشوف” لدى الممثلات. وأثار عرض المسلسل بهذه الطريقة جدلا واسعا بين النشطاء، متسائلين إذا كان المسلسل يحوي مشاهد خادشة أو غير لائقة فلماذا يتم عرضه أساسا.

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