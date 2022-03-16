نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة.. روسيا تلجأ لتكتيك خبيث بالحرب ضد أوكرانيا استخدمته في سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - رأت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن روسيا لجأت لتكتيك خبيث في الحرب الأوكرانية شبيه بما استخدمته في سوريا.

وذكرت الصحيفة في مقال مطول، أن موسكو وزعيمها “بوتين” باتت تستخدم أسلوبها القديم في سوريا، حينما كانت تبرئ النظام من تهمة استخدام السلاح الكيميائي ضد المعارضين، وتتهم الضحايا أنفسهم بتدبير تلك الهجمات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

شاهد ماذا فعلت قناة كويتية ب “صدور الممثلات” في مسلسل “الكواسر” (فيديو)

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة.. روسيا تلجأ لتكتيك خبيث بالحرب ضد أوكرانيا استخدمته في سوريا

ينافس قصور ملوك الخليج.. شاهد قصر الزعيم عادل إمام كيف يبدو من الداخل يفوق الخيال

بطلة باب الحارة تثير الجدل بتصريحات جريئة عن المسلسل.. شاهد

ظهور هذه العلامات على الوجه تنبئ بقرب سكتة دماغية.. تعرف عليها فورا

مريم الأنصاري ترد على المتنمرين عليها بعد ظهورها بدون فلتر وتكشف سبب ظهورها بشكل صدم الجميع! (فيديو)

الزواج وأركان عقده وحالات زواج المجنون والمعتوه وغير المسلم في "نظام الأحوال الشخصية" الجديد في السعودية .. تعرف عليه

الجوازات السعودية تعلن كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

احذر وانتبه قبل فوات الأوآن.. علامات على “القدمين” تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك!

أول رد سعودي على مزاعم صحيفة أمريكية بشأن دراسة السعودية لقبول "عملة اليوان" بدلًا من الدولار لمبيعات النفط للصين

السعودية.. وزارة العدل تكشف عن آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة.. وهذه المخالفة تؤدي إلى سحب الترخيص

حيرت جهاز المخابرات الأمريكي.. شاهد الصواريخ الروسية الغامضة التي تقصف أوكرانيا وكيف يبدو حجمها وذخائرها وقدراتها

السعودية.. هل يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187 ألف ريال؟

9 قرارات مفاجئة.. الملك سلمان يجري تغييرات جديدة اليوم الثلاثاء في وزارات الدفاع والخارجية ويعدل قوانين تنظيم الأسرة

قيمة مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية سدادها في السعودية 2022

لطالما انتظرها السعوديون .. مستثمر أمريكي من شركة آبل يسعى لبناء مصنع ضخم في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار

ولفتت إلى أن هناك خبراء ومحللين يشعرون بالقلق من لجوء روسيا لنفس أساليبها في سوريا، عبر اتهام الحكومة الأوكرانية بتطوير أسلحة كيماوية وجرثومية بيولوجية، بأوامر من واشنطن.

كما تذرعت روسيا بمزاعم قيام أوكرانيا بتطوير برنامج أسلحتها النووية، وبإجراء أبحاث حول فيروس الخفافيش التاجي، ليتسنى لهم تدمير المدن الأوكرانية.

وأكدت هنا نوتي، الباحثة في مركز “فيينا” لنزع السلاح ومنع الانتشار، أن موسكو ستلجأ لسيناريو نشر الشائعات الكاذبة، كالتي أطلقتها في سوريا، أثناء حملتها للسيطرة على ضواحي دمشق، لتبرير أي هجوم قادم على “كييف”.

وبدأت روسيا حربها الهمجية الأخيرة في أوكرانيا، في 24 شباط الفائت، واستخدمت ذات الذرائع التي استخدمتها سابقًا لغزو سوريا، واحتلت مساحات واسعة، إلا أن تقدمها بدأ يشهد تباطؤًا كبيرًا، في ظل تكبدها خسائر بشرية فادحة.