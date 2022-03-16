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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالرغم من بدايته البسيطة، ومولده في حي الحلمية المتواضع، إلا ان الزعيم عادل إمام، صاحب التاريخ الفني الطويل، تصدر النجومية في وقت قصير.

واستطاع الزعيم عادل إمام، خلال مشواره الفني، أن يكون ثروة ضخمة، وضعته في خانة أغنى الممثلين في مصر والمنطقة العربية.

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ينافس قصور ملوك الخليج.. شاهد قصر الزعيم عادل إمام كيف يبدو من الداخل يفوق الخيال

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وقد اشترى عادل إمام، قصراً كبيراً في المنصورية، وهي منطقة تجمع العديد من الشخصيات الهامة في مصر من سفراء وفنانين وخلافه، ويتميز القصر بطابع كلاسيكي عصري في آن واحد.

وتبلغ مساحة القصر الداخلية حوالي 100 فدان، محاطة بسور شاهق وكبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها «فيلا آل إمام» باللون الأبيض على خلفية زرقاء

وفي الصورة المرفقة نأخذك في رحله قصيرة لقصر الزعيم عادل إمام للتعرف على فخامته وذوقه في اختيار الأثاث والديكور.