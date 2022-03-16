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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد جدل كبير، وذلك بعدما عبرت عن رأيها بمسلسل "باب الحارة" حيث أكدت على أنه فقد القيمة التي كان يمثلها فنياً.

وقالت بطلة الجزء السابع من "باب الحارة" بدور "نادية" والتي حصدت نجاحاً لافتاً بلقب "قطايف": أشعر بالامتنان لـ"باب الحارة" لما أضافه لي من نجاح، وفعلاً، لقب "قطايف" الذي ارتجله الأستاذ عباس النوري بشكل مدروس بحكم خبرته الطويلة في البيئة الشامية، لا يفارقني الى اليوم"، وفق (لها).

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بطلة باب الحارة تثير الجدل بتصريحات جريئة عن المسلسل.. شاهد

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و أضافت" إذ كان أحد الأدوار المفصلية في مسيرتي الفنية، فهو مميز ومختلف حتى على صعيد الأدوار النسائية في المسلسل، الذي شهد للمرة الأولى دخول جاسوسة أنثى بصورة غير تقليدية من حيث شكلها وحضورها".

و تابعت: أما في خصوص الأجزاء اللاحقة والأخيرة، ولنكن صريحين، فقد اختلفت نكهة "باب الحارة"، فهو في الأصل مسلسل رمضاني بامتياز، قائم على القصة الجميلة بشخصياتها التي ترسّخت، وأحبّها الجمهور، وهو ما لم يعد موجوداً، إضافة إلى رفضي التعامل معه كمادة تاريخية بحتة". لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــا .