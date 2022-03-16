نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ظهور هذه العلامات على الوجه تنبئ بقرب سكتة دماغية.. تعرف عليها فورا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر السكتة الدماغية هي السبب الخامس للوفاة في الولايات المتحدة وسبب رئيسي للإعاقة.

ففي عام 2018، كانت حالة واحدة من بين كل 6 وفيات ناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب السكتة الدماغية وشخص في الولايات المتحدة يعاني من سكتة دماغية كل 40 ثانية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

شاهد ماذا فعلت قناة كويتية ب “صدور الممثلات” في مسلسل “الكواسر” (فيديو)

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة.. روسيا تلجأ لتكتيك خبيث بالحرب ضد أوكرانيا استخدمته في سوريا

ينافس قصور ملوك الخليج.. شاهد قصر الزعيم عادل إمام كيف يبدو من الداخل يفوق الخيال

بطلة باب الحارة تثير الجدل بتصريحات جريئة عن المسلسل.. شاهد

ظهور هذه العلامات على الوجه تنبئ بقرب سكتة دماغية.. تعرف عليها فورا

مريم الأنصاري ترد على المتنمرين عليها بعد ظهورها بدون فلتر وتكشف سبب ظهورها بشكل صدم الجميع! (فيديو)

الزواج وأركان عقده وحالات زواج المجنون والمعتوه وغير المسلم في "نظام الأحوال الشخصية" الجديد في السعودية .. تعرف عليه

الجوازات السعودية تعلن كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

احذر وانتبه قبل فوات الأوآن.. علامات على “القدمين” تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك!

أول رد سعودي على مزاعم صحيفة أمريكية بشأن دراسة السعودية لقبول "عملة اليوان" بدلًا من الدولار لمبيعات النفط للصين

السعودية.. وزارة العدل تكشف عن آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة.. وهذه المخالفة تؤدي إلى سحب الترخيص

حيرت جهاز المخابرات الأمريكي.. شاهد الصواريخ الروسية الغامضة التي تقصف أوكرانيا وكيف يبدو حجمها وذخائرها وقدراتها

السعودية.. هل يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187 ألف ريال؟

9 قرارات مفاجئة.. الملك سلمان يجري تغييرات جديدة اليوم الثلاثاء في وزارات الدفاع والخارجية ويعدل قوانين تنظيم الأسرة

قيمة مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية سدادها في السعودية 2022

لطالما انتظرها السعوديون .. مستثمر أمريكي من شركة آبل يسعى لبناء مصنع ضخم في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ بسبب جلطة أو انفجارات.

وفي المقابل، لا يستطيع جزء من الدماغ الحصول على الدم والأكسجين الذي يحتاجه، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأنواع الثلاثة الرئيسية للسكتة الدماغية هي النوبة الإقفارية والنزفية والنوبة الإقفارية العابرة.

وتبين أن السكتة الدماغية النزفية تحدث عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو يتمزق، مما يؤدي إلى الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها بينما يتم منع تدفق الدم إلى الدماغ أثناء TIA لفترة قصيرة فقط، وفق صحيفة "فوكس نيوز".

وتشمل أعراض السكتة الدماغية "F.A.S.T." علامات التحذير: تدلى الوجه وضعف الذراع وصعوبة الكلام، بالإضافة إلى ذلك يجب على الأشخاص الانتباه إلى التنميل المفاجئ والارتباك وصعوبة الرؤية وصعوبة المشي والصداع الشديد.

وبحسب دراسة أجريت عام 2020، تحدث حوالي 10-15٪ من السكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يزداد مع تقدم العمر.

كما أن العادات غير الصحية مثل التدخين، وشرب الكثير من الكحول، وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، والسكري، أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.