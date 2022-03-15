أول رد سعودي على مزاعم صحيفة أمريكية بشأن دراسة السعودية لقبول "عملة اليوان" بدلًا من الدولار لمبيعات النفط للصين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقُة اليوم السبت 12/3/2022 مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟

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