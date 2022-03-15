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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت وزارة العدل السعودية مدى أحقية مأذون الأنكحة تحديد أجر مالي مقابل العقد، أو بالمجان، والإجراء المتبع في حال تحديد أجر. وأوضحت الوزارة وفقاً لـ«الوطن»، أنه جار العمل على آلية منظمة للمقابل المالي، موضحة أن من أبرز الأسباب لشطب وسحب الترخيص من مأذوني الأنكحة، مخالفة الأنظمة والتعليمات ومن بينها: إجراء عقد نكاح بدون فحص طبي، وكأن يجري المأذون عقد نكاح لطرف سعودي وطرف غير سعودي. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: السعودية.. وزارة العدل تكشف عن آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة.. وهذه المخالفة تؤدي إلى سحب الترخيص حيرت جهاز المخابرات الأمريكي.. شاهد الصواريخ الروسية الغامضة التي تقصف أوكرانيا وكيف يبدو حجمها وذخائرها وقدراتها السعودية.. هل يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187 ألف ريال؟ 9 قرارات مفاجئة.. الملك سلمان يجري تغييرات جديدة اليوم الثلاثاء في وزارات الدفاع والخارجية ويعدل قوانين تنظيم الأسرة قيمة مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية سدادها في السعودية 2022 لطالما انتظرها السعوديون .. مستثمر أمريكي من شركة آبل يسعى لبناء مصنع ضخم في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار فتاة سعودية تسقط من شاهق أثناء تسلقها الجبال في الإمارات .. شاهد كيف تم إنقاذها بالطائرة والحبال (فيديو) دراسة حديثة: أوراق هذه النبتة تغني عن مسكنات آلام الركب والمفاصل وفاة الفنان المصري الشهير أحد أبطال مسلسل رأفت الهجان .. شاهد من يكون؟ محمد بن سلمان يتحدى بايدن ويوجه ضربة مزلزلة لأمريكا النوم في الضوء.. مَخاطر محتملة وأمراض لا تخطر على البال هذه الممثلة الشهيرة اراد عادل إمام الزواج منها بعدما أحبها ولكنها رفضته وتزوجت نجم سينمائي شهير .. والسبب صادم.. شاهد المفاجأة من تكون؟ هل عادوا للمربع صفر؟.. الصين تفرض إغلاقًا على 30 مليون شخص صدمة للروس.. شاهد وصول القناص الخطير "والي" إلى أوكرانيا للقتال ضجة في السعودية بشان احتواء "فيمتو" على مواد مسرطنة ومكونات ضارة بالأطفال .. وهيئة "الغذاء والدواء" تحسم الجدل وحددت الوزارة 5 اشتراطات للحصول على رخصة مأذون أنكحة، وهي: أن يكون سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل، وأن يكون لائقاً صحياً، وسليم الحواس، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، وأن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة.

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