حيرت جهاز المخابرات الأمريكي.. شاهد الصواريخ الروسية الغامضة التي تقصف أوكرانيا وكيف يبدو حجمها وذخائرها وقدراتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشرت صور لصواريخ غامضة تستخدمها روسيا في عمليات القصف ضد أوكرانيا؛ الأمر الذي أربك الاستخبارات الأمريكية التي اعتقدت أنها قنابل عنقودية بناءً على حجمها وشكلها.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أحد مسؤولي المخابرات، قولها: إن هذه الصواريخ تحتوي على "شراك خداعية"، مصممة على شكل سهم أبيض بذيل برتقالي اللون، ويبلغ طول كل جهاز منها نحو قدم واحدة.

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وأوضح أن الذخائر تصدر من صواريخ "إسكندر إم" الباليستية قصيرة المدى التي تطلقها روسيا من منصات إطلاق متحركة عبر الحدود، وذلك بغرض منع استهداف الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الحرارية.

وأضاف المسؤول الاستخباراتي الأمريكي: أن هذه الذخائر مليئة بالإلكترونيات وتنتج إشارات لاسلكية للتشويش على رادارات العدو التي تحاول تحديد موقع صواريخ "إسكندر إم".

وأرجع المسؤول الأمر لمواجهة أسلحة الدفاع الجوي الأوكرانية صعوبة في اعتراض هذه الصواريخ، التي يمكنها الوصول إلى أهداف على بعد أكثر من 200 ميل؛ حيث إنها مدعومة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب.