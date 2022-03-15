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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القوانين السعودية والمخالفات التي يتم فرضها هي الدافع الأكثر قوة لقائدي السيارات على الالتزام بها، خاصة القوانين المرورية، ومن بين هذه القوانين الهامة فرض مخالفة قطع الاشارة لمنع القيام بهذا السلوك الخطير، واليوم، سنأخذكم في جولة للتعرف على أهم المعلومات عن هذا الأمر مستعرضين قيمة المخالفة وكيفية الاستعلام عنها وسدادها والاعتراض عليها.



قيمة مخالفة قطع الإشارة

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قيمة مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية سدادها في السعودية 2022

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توجد مخالفة قطع الاشارة بكافة أنواعها في الجدولين رقم 4 و6 ضمن جداول المخالفات المرورية، ونستعرض لكم الجدولين في التالي مع إظهار مخالفات الإشارات لتمييزها ومعرفة المخالفات الأخرى التي تساويها في القيمة، والجداول كالتالي:الجدول رقم 4 “قيمة المخالفة 500-900 ريال سعوديّ”:

ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبّهات الخاصّة بها على الطّريق.

القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.

عدم التّقيّد بالوقوف التّامّ عند إشارة قف.

عدم الوقوف وقوفاً تامّاً عند إشارة “أمامك أفضلية” إذا وجدت بعض المركبات على الطّريق الذي له الأفضليّة.

عدم إعطاء الأفضليّة للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليّات في آن واحد عندما لا يكون هناك إشارات أولويّة.

عدم إعطاء الأفضليّة للمركبات التي على الطّريق الرّئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضليّة.

عدم التّقيد بإشارات رجل الأمن اليدويّة عند تنظيمه للحركة المروريّة وعدم إعطاء إشارته الأولويّة على الإشارات الضوئيّة.

عدم إعطاء الأفضليّة للمركبات التي بداخل الدّوّار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئيّة أو رجل أمن يوجّه السّير.

قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.

زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النّقل الخفيف على الحدّ المسموح به.

قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة لاستخدامها.

عدم إعطاء أفضليّة المرور في ملتقيات الطّرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدّم على غيره في حالة عدم وجود لوحات تنظّم ذلك.

عدم قيام السّائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران إلى الخلف بإعطاء أفضليّة المرور للمركبات القادمة من الاتّجاهات الأخرى.

عدم قيام السّائق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً في حالة إغلاق جزء من الطّريق.

عدم قيام السّائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضليّة لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم إذا كانت المركتان تسيران متحاذيتين بشكل متواز.

عدم إعطاء أفضليّة المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حال تقاطعها مع طريق فرعيّة أو طريق ترابيّة.

عدم إعطاء أفضليّة المرور لوسائل النّقل العامّ كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها عند سيرها على المسارات المخصّصة لها.

نقل الرّكاب في الأماكن غير المخصّصة لهم في المركبة.

استخدام أيّ جهاز محمول بيد السّائق أثناء سير المركبة.

الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصّة من غير هذه الفئة المسموح لها مع حجز المركبة عند تعذّر الوصول إلى السّائق.

وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أيّ بيان آخر على جسم المركبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

تسيير مركبة تحدث تلويثاً للبيئة على الطّرقات العامّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

تظليل زجاج المركبة دون التّقيد بالضّوابط التي تضعها الإدارة المختصّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

استعمال المركبة لغير الغرض الذي تمّ ترخيصها من أجله مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

الجدول رقم 6 “قيمة المخالفة 3,000–6,000 ريال سعودي:

تجاوز إشارة المرور الضّوئيّة أثناء الضّوء الأحمر.

تجاوز حافلات النّقل المدرسيّ عند توقّفها للتّحميل أو التّنزيل.

العبث بعلامات الطّريق أو العاكسات أو الشّاخصات المنظّمة لحركة السّير.

عدم الوقوف عند مراكز الضّبط الأمنيّ أو نقاط التّفتيش أو عدم الوقوف للدّوريّة الأمنيّة عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

استخدام أجهزة غير مصرّح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامّة.

قيادة المركبة بالاتّجاه المعاكس لحركة السّير.

المراوغة بسرعة بين المركبات على الطّرق العامّة.

إجراء سباق للمركبات على الطّرق العامّة، أو السّير في مواكب دون الحصول على تصريح.

عدم التزام الشّاحنات والمعدّات الثّقيلة بالسّير في المسار الأيمن في الطّريق المتعدّد المسارات.

عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطّريق المعتمد.

تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصّة بالمركبات الرّسميّة ومركبات الطّوارئ، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

تسيير مركبات الأشغال العامّة على الطّرق قبل اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشّرائح العاكسة على جانبي مؤخّرة المركبة، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

سير المركبة بلا لوحة خلفيّة أو بلا لوحات، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

طمس لوحات المركبة، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة

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تسديد مخالفة قطع الاشارة

وبعد أن تعرفنا على كيفية الاستعلام عن مخالفة قطع الاشارة برقم الاقامة، فسنتعرف على خدمة سداد المخالفات، حيث تتوفر في المملكة العربية السعودية العديد من الطرق لـ تسديد المخالفات المرورية، حيث نستعرض لكم أبرزها في نقاط كالتالي:– الاتصال برقم الهاتف 989 الموحد للاستعلام واتباع تعليمات كيفية السداد.– استعمال الصراف الآلي بواسطة الفيزا الخاصة بصاحب المخالفة.– عن طريق منصة أبشر، حيث يمكنك أيضًا من خلالها الاستعلام عن رسوم المخالفة ونوعها ومعرفة جميع التفاصيل عنها وكيف ارتكبها المواطن أو الوافد في المملكة، وهناك خطوات يجب اتباعها بالترتيب ومن ثم ملء جميع البيانات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل بيانات الدخول على أبشر.

اختيار المستخدم للاستعلام عن مخالفات المرور.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة.

النقر على أيقونة استعراض.

ستجد جميع البيانات الخاصة بالمخالفات وعددها والرسوم المالية لكل مخالفة على حدة.

الذهاب إلى خدمة السداد لتسديد المخالفات المرورية.

اختيار الطريقة المناسبة لك للدفع من خلال أبشر ومن ثم اتبع الخطوات المناسبة لها.



الاستعلام عن مخالفة قطع الاشارة برقم الهوية

وبعد أن تعرفنا على طرق تسديد مخالفة قطع الاشارة سنتعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية حيث يكون ذلك عن طريق موقع أبشر الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية ضمن خدماتها الإلكترونية خلال الأعوام الماضية للتسهيل على المواطنين، حيث تتوفر هذه الخدمة لكل المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين على منصة «أبشر»، وأيضاً يوجد خدمة مخصصة للزائرين حيث تمكن هذه الخدمة الزائرين الخليجيين والوافدين من الاستعلام عن مخالفة قطع الاشارة المسجلة عليهم، والمستفيد من هذه الخدمة هم الزائرون الخليجيون والوافدون، أما عن شروط الخدمة فهي كالتالي:

يجب أن تكون مخالفة قطع الاشارة مسجلة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام من خلال

أن يتوفر رقم الحدود أو جواز السفر أو الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو هوية مقيم سعودي في دولة خليجية أو بطاقة سكانية لسكان مملكة البحرين.

الاستعلام الشامل عن مخالفة قطع الاشارة

يمكن الاستعلام الشامل عن مخالفة قطع الاشارة داخل أراضي المملكة العربية السعودية من خلال منصة “أبشر”، حيث تهدف هذه الخدمة من تمكين المواطن والمقيم من الاستعلام عن تفاصيل مخالفة قطع الاشارة المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته، ويستفيد من هذه الخدمة كلاً من المواطنون والمقيمون، أما عن طريقة الاستفادة بالخدمة فهي باتباع الخطوات التالية:

الدخول منصة أبشر

الضغط على خدماتي

الضغط على استعلامات الضغط على المرور

الضغط على الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية



الاعتراض على مخالفة قطع الاشارة

وبعد أن تعرفنا على كيفية الاستعلام وتسديد مخالفة قطع الاشارة، سنتعرف على كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية هي إحدى الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية عن طريق منصة “أبشر”، وتمكن هذه الخدمة من الاعتراض على مخالفة قطع الاشارة الصادرة من الإدارة العامة للمرور وأي جهة أخرى مخولة بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمستفيدون من الخدمة هم المواطن والمقيم المسجل والمفعل على منصة «أبشر»، أما عن شروط الخدمة فهي كالتالي:

يجب ألا تتجاوز مدة مخالفة قطع الاشارة 30 يوما من تاريخ تسجيلها.

لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات، وذلك الكل سنة هجرية.

الجدير بالذكر أن معلومات المخالفة تُعرض مع الصور على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال فترة 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، أما عن خطوات الاستفادة بالخدمة فهي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر

الدخول إلى خدماتي

اضغط على خدمات

اضغط على المرور

اضغط على الاعتراض على المخالفات المرورية