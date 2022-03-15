لطالما انتظرها السعوديون .. مستثمر أمريكي من شركة آبل يسعى لبناء مصنع ضخم في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتفاوض مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، أكبر شركة لتجميع أجهزة آيفون لشركة أبل، مع المملكة العربية السعودية لبناء مصنع متعدد الأغراض بقيمة 9 مليارات دولار، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر.

وأضافوا أن المنشأة ستصنع الرقائق الدقيقة ومكونات السيارات الكهربائية وغيرها من الإلكترونيات.

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تقوم الحكومة السعودية بمراجعة عرض فوكسكون ، لبناء مسبك مزدوج الخط لتكنولوجيا التركيب السطحي وتصنيع الرقائق في نيوم.

وقالت المصادر إن المفاوضات حول المشروع بدأت في عام 2021.

وتجري المملكة العناية الواجبة وتقارن العرض بالآخرين الذين قدمتهم فوكسكون لمشاريع مماثلة على مستوى العالم، وفقا للتقرير.

وتريد الحكومة السعودية من فوكسكون أن تضمن أنها ستوجه ما لا يقل عن ثلثي إنتاج المسبك إلى سلسلة التوريد الحالية لفوكسكون. ويهدف ذلك إلى ضمان توافر المشترين لمنتجاتها وأن يكون المشروع مربحا، في حين تسعى شركة تجميع الإلكترونيات إلى الحصول على حوافز كبيرة.

وقالت المصادر إن السعودية قد تقدم استثمارات مباشرة في الأسهم المشتركة وقروض التنمية الصناعية وديون منخفضة الفائدة عبر البنوك المحلية وكذلك ائتمان الصادرات للتنافس مع أماكن أخرى قد تفكر فيها الشركة.