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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة في الإمارات، تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ من إنقاذ فتاة سعودية، مصابة، في منطقة جبلية خلال تسلقها الجبال.

هذا وقد قام المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة بمهمة إخلاء طبي وإنقاذ لمصابة سعودية الجنسية، تبلغ من العمر 28 عاما في منطقة جبلية بدبا الفجيرة، بعد ورود بلاغ عن تعرض فتاة سعودية لتعب وإرهاق شديدين خلال تسلقها الجبال.

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فتاة سعودية تسقط من شاهق أثناء تسلقها الجبال في الإمارات .. شاهد كيف تم إنقاذها بالطائرة والحبال (فيديو)

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وبعد إجراء عمليات التدقيق على الموقع، عبر الأنظمة المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبإمكانيات قدرات طائرة البحث والإنقاذ تمكن الفريق القيام بإخلاء الفتاة المصابة إلى مستشفى دبا الفجيرة، لتلقي الإسعافات اللازمة مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.