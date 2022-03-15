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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثبتت دراسة حديثة، أن حبة دواء مصنوعة من أوراق الزيتون، تعمل كمسكن طبيعي للألم لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من آلام في مفصل الركبة. وعمل على هذه الدراسة باحثون سويسريون، خلصوا إلى أن مستخلص أوراق الزيتون يمكن أن يوفر بديلًا لمسكنات الألم التقليدية، التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية عند استخدامها لوقت طويل.

ووفق الدراسة، تحتوي الأوراق الرقيقة والمسطحة لأشجار الزيتون على مستويات عالية من المركبات التي تسمى بوليفينول، المعروفة بتأثيرها كمضاد للالتهابات. وتعد هذه الالتهابات، وفق ما نقلته «روسيا لايوم»، أحد أكبر العوامل التي تصيب المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة.

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دراسة حديثة: أوراق هذه النبتة تغني عن مسكنات آلام الركب والمفاصل

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واشترك في هذه الدراسة، المنشورة بمجلة «الأمراض العضلية الهيكلية»، 124 شخصا تبلغ أعمارهم 55 عامًا وأكثر. وسّم الخبراء المبحوثين بالتساوي بين الرجال والنساء، وكان أكثر من نصفهم بقليل يعانون من زيادة الوزن.

وتعاطى 62 شخصًا 125 ملغ من مستخلص أوراق الزيتون على شكل أقراص مرتين في اليوم، بينما تلقى النصف الآخر من المشاركين دواء وهميًا، وهو ما دام لـ 6 أشهر. وانتهت الدراسة، إلى أن المستخلص له تأثير كبير على الأشخاص الذين يعانون من أعلى مستويات الألم في البداية.

وفي هذا الصدد، كشف الباحثون: «المكمل الغذائي قد يحسن القدرة الوظيفية للمفاصل لدى كبار السن الذين يعانون من آلام شديدة في مفصل الركبة».

وأضافوا: «بالنظر إلى الآثار الضارة لمضادات الالتهاب ومسكنات الألم، يمكن أن تكون أوراق الزيتون ذات قيمة كبديل لهذه الأدوية في إدارة الألم للأشخاص النشطين».