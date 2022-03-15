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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي في الساعات الاولي من صباح اليوم الفنان أحمد فوزي بعد رحلة عطاء طويلة في الحياة الفنية، ومن المنتظر أن يتم دفن الجثمان خلال الساعات القليلة القادمة في مقابر الاسرة بالبساتين وسط حالة من الحزن والبكاء وسط افراد الاسرة والجيران وزملائه في الوسط الفني .

وكتب الفنان طه خليفه بيان نعي مختصر علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قال فيه : البقاء و الدوام لله توفي الي رحمه الله الفنان احمد فوزي والد الاخ و الصديق دكتور اسامه فوزي، الدفنه في البساتين مقابر التونسي و ان لله و ان اليه لراجعون

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وفاة الفنان المصري الشهير أحد أبطال مسلسل رأفت الهجان .. شاهد من يكون؟

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وفي ذات السياق أكد منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة، مشيراً إلى أنّ الدفن سيكون في مقابر الأسرة بالبساتين.

قدم الفنان الراحل أحمد فوزي مايقرب أكثر من 100 عمل تنوع ما بين المسلسلات والأفلام خلال مشواره الفني وهو والد المخرج الراحل أسامة فوزي، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة، وتفاعل المتابعين مع المنشور بالدعاء للمتوفي في حالة من الحزن والآسى

وبدأ نشاطه الفنى فى منتصف الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة متعددة فى أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون ومنها " لا إله إلا الله ١٩٨٥ و رأفت الهجان ١٩٨٧ " , بالاضافة إلى دوره في مسلسلات " ضمير أبله حكمت ، هارون الرشيد ، فرح ليلى " .