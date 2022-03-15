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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فرضت السلطات الصينية إغلاقًا يشمل 30 مليون شخص في أنحاء البلاد اليوم.

وعادت عمليات الفحص الواسعة ومشاهد المسؤولين الصحيين بالبزات الواقية إلى شوارع المدن على نطاق لم تشهده البلاد منذ بدايات كوفيد، في ظل ارتفاع كبير في عدد الإصابات.

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هل عادوا للمربع صفر؟.. الصين تفرض إغلاقًا على 30 مليون شخص

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وأعلنت الصين تسجيل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ أي أكثر من ضعف عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق، في وقت تتفشى فيه المتحورة أوميكرون في أنحاء البلد، الذي اتبع نهجًا متشددًا قائمًا على "صفر إصابات كوفيد".

ويرى مراقبون أن أسلوب تدابير الإغلاق المحددة التي انقطعت الصين بسببها عن العالم الخارجي لمدة عامين، يواجه اختبارًا؛ حيث استطاع أوميكرون النفاذ إلى أوساط السكان.

ووفق "الفرنسية" أصبحت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل الثلاثاء؛ بينما فُرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى.

وكانت مقاطعة جيلين (شمال شرق) الأشد تضررًا؛ حيث وصلت الإصابات إلى أكثر من ثلاثة آلاف؛ وفق لجنة الصحة الوطنية.

ويخضع سكان عدة مدن -بما فيها عاصمة المقاطعة تشانغتشون التي تحوي تسعة ملايين نسمة- لأوامر عزل منزلي.

وفيما يتعلق بمدينة شنجن التي تُعد مركزًا للتكنولوجيا في جنوب البلاد وتحوي 17.5 مليون نسمة؛ فهي خاضعة لقيود منذ ثلاثة أيام أسفرت عن إغلاق العديد من المصانع.

وقد فرضت السلطات قيودًا على شنغهاي، كبرى المدن الصينية لكن دون إغلاق المدينة كاملة.

وأعادت مشاهد الأحياء المغلقة وتهافت السكان على شراء المستلزمات وتطويق الشرطة مناطق معينة، ذكريات المراحل الأولى من الوباء الذي ظهر في الصين أواخر 2019 قبل أن تتراجع حدته في معظم أنحاء العالم.