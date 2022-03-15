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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في صدمة للروس، وصل إلى أوكرانيا مؤخرًا، أحد أهم قناصي العالم، الذي وُصف بالخطير، والذي لا يخطئ أهدافه، بعد ما قاتل في العراق وسوريا ضد داعش، وفي أفغانستان ضد طالبان، إنه القناص الكندي الشهير بـ"والي"، وقد أعلن دعمه للقوات الأوكرانية والقتال إلى جانبها ضد الروس.

وقال تقرير مصور، على قناة "الحدث": القناص "الخطير" والي في أوكرانيا يقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد الجيش الروسي، وقد اشتُهر هذا المقاتل برصاصه الذي لا يخطئ أهدافه.

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صدمة للروس.. شاهد وصول القناص الخطير "والي" إلى أوكرانيا للقتال

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ويضيف التقرير: يعود "والي" عن قرار تقاعده، ويلبي نداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضم متطوعين من جميع أنحاء العالم، لمواجهة القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعقب إعلان دعمه للقوات الأوكرانية، يقول "والي" من أوكرانيا: الناس هنا يتم قصفهم لمجرد أنهم يريدون أن يكونوا أحرارًا، وهذا كل شيء. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــا .