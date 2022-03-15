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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، مجددًا عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن مشروب الفيمتو يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

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ضجة في السعودية بشان احتواء "فيمتو" على مواد مسرطنة ومكونات ضارة بالأطفال .. وهيئة "الغذاء والدواء" تحسم الجدل

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وأوضحت الهيئة في بيان أعادت نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أنها تعمل على تقييم سلامة جميع الألوان الاصطناعية والمواد المضافة قبل السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية، مع التأكد من خضوعها لتقييم لجنة الخبراء المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

ونوه البيان إلى أنه يسمح فقط باستخدام الألوان الواردة في اللائحة الفنية السعودية الخليجية للمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، وأنها تشترط ألا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها في هذه اللائحة.

وذكرت الهيئة أن اللائحة تنص على أنه في حال إضافة بعض الألوان للمشروبات أو المواد الغذائية يجب كتابة عبارة "قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال" أسفل قائمة المكونات.