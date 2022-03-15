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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدم زوج مصري على طعن زوجته عدة طعنات في الظهر إثر مشادة بينهما وتركها غارقة في دمائها .

وتم إلقاء القبض على المتهم ووالدة المجني عليها كون القتيلة قاصر وتم زواجها في سن صغير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

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مصري يطعن زوجته حتى الموت بعد 20 يوماً من زفافهما .. لسبب غريب!

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وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلس وبها عدة طعنات في الظهر.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج فقام على إثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات وفر هاربًا.

وقال شهود عيان إن المتهم تشاجر مع المجنى عليها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، وفقا لصحيفة المصري اليوم.