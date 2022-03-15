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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لقد عرف القرنفل بين التوابل المستخدمة لاضافة النكهة للعديد من الوصفات، وأشتهر كونه مسكن للالام وخاصة الام الاسنان والتهابات اللثة ومحاربة رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المختلفة.

فوائد القرنفل

فوائد القرنفل تنبع من احتواءه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز. ومن أهم فوائد القرنفل ما يلي:

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القرنفل مشروب سحري يعالج 6 أمراض يعاني منها أكثر الناس ومفاجأة بشأن المرض السادس .. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة



1- مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة

اذ اثبت ان زيت القرنفل قد يساعد في علاج العديد من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:

اذا ما استخدم في تدليك العضلات فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الالم، اذ أن القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية تدعى “الفينولات” والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة ومحاربتها.

كما ووجد أن للقرنفل دور في علاج التهابات العين المعدية ولكن لاينصح استخدامه على العين دون استشاره الطبيب.

أثبتت الابحاث مؤخرا أن للقرنفل دور في مكافحة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي.​

2- تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يساعد القرنفل على تخفيف ومنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأمراضه من نزلات البرد والانفلونزا والسعال والزكام والربو والتهابات القصبة الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها.

وهو يعتبر طارد للبلغم ومسكن طبيعي ويساعد في علاج التهابات الحلق لصفاته المضادة للجراثيم.

3- علاج وتسكين الام الاسنان واللثة

يساعد في تسكين الام الاسنان فبالاضافة الى كونه مطهر ومضاد للجراثيم، يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يعمل عمل المخدر.مواضيع ذات علاقة

باضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعه على مكان الألم ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

إلى جانب ذلك فإنه يتم استخدام القرنفل لازالة رائحة الفم الكريهة.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

وجد أن القرنفل يساعد على تسهيل عملية الهضم ويعد طارد للغازات ويساعد على تخفيف القيء والام المعدة ويساعد في علاج الاسهال.

حيث يعمل القرنفل على استرخاء العضلات الملساء المكونة للجهاز الهضمي.

5- تعزيز الصحة الجنسية

حيث وجد أن القرنفل له دور في علاج القذف السريع وذلك عن طريق تقليل سرعة الوصول للنشوة الجنسية لدى الرجل.

6- تنظيم سكر الدم

حيث وجد أن القرنفل يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.

طريقة عمل منقوع القرنفل

عند تحضير القرنفل لعلاج أحد الأعراض أو الحد منها أو الوقاية لا بد من مراعاة تحديد الجرعات، فالجرعة المعطاة للطفل والحامل أو لمريض السكري يجب أن تكون أقل كثافة، بحيث لا تسبب أي مضاعفات، مثل: هبوط السكر في الدم، والحرص على عدم الإكثار بحجة أنّه مفيد للتخسيس مثلاً، ولتحضير منقوعه يجب اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من القرنفل أو ما يعادل 5 -10 مسامير.

طريقة التحضير

وضع القرنفل في الكوب وصب الماء عليه وتغطيته، فعندما يغطى المنقوع يحافظ الغطاء على الزيوت الطيارة.

تصفية الماء من مسامير القرنفل ويمكن إضافة ملعقة عسل حسب الرغبة قبل تقديمه، ويمكن شرب المنقوع فاتراً، أي بعد تحضيره بفترة قصيرة، ولكن الأفضل أن يُحضر المنقوع في المساء ويتم شربه في صباح اليوم التالي، حيث تذوب كافة فوائد القرنفل من معادن وزيوت وفيتامينات في الماء خلال هذه الساعات ويقدم إما بارداً بدون تسخين أو دافئا بعد تسخينهُ.

اثار جانبية للقرنفل

بالرغم من فوائد القرنفل، إلا أن هناك بعض الاثار الجانبية المترتبة على استخدامه، والتي تشمل:

يعتبر القرنفل امن الاستخدام للمعظم طالما تم استخدامه بكميات مناسبة وبسيطة، ولكن اذا ما زاد عن الحد الامن قد يسبب بعض المشاكل.

يعتبر استخدام القرنفل للاطفال غير امن وقد يسبب لهم مشاكل صحية مثل : اختلال توازن سوائل الجسم، تلف الكبد.

زيت القرنفل امن لاستخدامه على الجلد، ولكن زيادة استخدامه في تسكين الام الاسنان واللثة قد يسبب بعض المشاكل.

قد يسبب القرنفل المجفف الحساسية للبعض والتهيج.

استنشاق دخان السجائر مع القرنفل قد يسبب بعض المخاطر على الجهاز التنفسي والتهابات.

قد يسبب نزيف لدى البعض اذا انه يحتوي على بعض المواد التي تمنع التخثر أو تبطؤه، ولهذا ايضا لا ينصح به ما قبل العلميات الجراحية وبعدها.

يجب الانتباه من قبل الحامل والمرضع للكميات الامنه من القرنفل لهم.