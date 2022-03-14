نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ثلاثة رجال يقتحمون فيلا زوج ابنة بوتين السابق في دولة أوروبية.. تفاصيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اقتحم ثلاثة رجال فيلا زوج ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا المطلة على الساحل الفرنسي للمحيط الأطلسي، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن مكتب المدعي العام في بايون أنه من المنتظر الإفراج عن الثلاثة من حجز الشرطة اليوم الاثنين، مع توجيه تحذير شفهي لهم، وهي من الإجراءات المتبعة في فرنسا في الحوادث البسيطة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

السلطات الأمنية السعودية توقف مقيم سوري .. وعند تفتيشه كانت المفاجأة صادمة

ثلاثة رجال يقتحمون فيلا زوج ابنة بوتين السابق في دولة أوروبية.. تفاصيل

طرد الوافدين وإبعادهم عن أعمالهم في حال ارتكاب هذه المخالفة.. تحذير من الداخلية السعودية بعد توجيهات للملك سلمان

نبوءة مرعبة من علماء التنبؤ الفضائي بشأن ما سيحدث في الارض خلال هذا الأسبوع

هذا ما يخبرك به لون شمع أذنك عن صحتك!

ظهور صارخ للفنانة إلهام شاهين بملابس "داعش" برفقة حسناوات من روسيا وأوكرانيا ..شاهد

التعليم في السعودية تعلن عودة الطابور الصباحي وإلغاء التباعد بين الطلبة ومفاجأة أخرى

مفاجأة مزلزلة.. رئيس إيران الأسبق نجاد يكشف عن خريطة لتقسيم السعودية وتركيا

بوتين يورط الفنانة السورية أصالة أمام جمهورها وهذا ما فعلته بالخطأ

بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد كيف تخلص هذا السعودي من مشكلة الجفاف بسبب قلة المياه وندرة الآبار في الباحة

تركي آل الشيخ يغرد عن " وقت موته" ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل

ظهور هذه العلامات لديك تدل على أن مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا.. لا تتجاهلها فتندم

شاهد .. سقوط مروع لمصارع شهير يكسر رقبته أثناء النزال

سعودي يعثر على كنز طبيعي ثمين يعود تاريخه لملايين السنين في جازان .. شاهد

دجال يحاول الاعتداء جنسيًا على سيدة لابتزازها

سعودي يوثق مقطع فيديو لطريقة "مبتكرة" في التسول واستياء كبير في مواقع التواصل

عريس تفاجأ بعروسه تأكل باليد اليسرى أثناء حفل الزفاف فكانت ردة فعله صادمة للجميع

واقتحم الثلاثة مطلع الأسبوع الجاري فيلا "ألتا ميرا" في بياريتز والتي يتردد أنها خاصة بكيريل شامالوف، الزوج السابق لابنة بوتين.

وأظهر مقطع مصور للاحتجاج تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي أحد الرجال الثلاثة وهو يلوح بالعلم الأوكراني على شرفة الفيلا. ويبدو أن الرجال، بصرف النظر عن حادثة التعدي على ممتلكات الغير، لم يتسببوا في إحداث أية أضرار.