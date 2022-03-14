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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت "وزارة التعليم"، اليوم الاثنين، تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ووجهت الوزارة في بيان لها، بـ"استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية وفي معاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر؛ اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 1443/8/17ه الموافق 2022/3/20".

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التعليم في السعودية تعلن عودة الطابور الصباحي وإلغاء التباعد بين الطلبة ومفاجأة أخرى

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وأشارت "التعليم" إلى ضرورة "الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية المعتمدة وفق ما ورد في أدلة وقاية المحدثة (إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي)".

وأضافت الوزارة: "استمرار استخدام المنصات التعليمية المعتمدة في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات واستثمار المحتوى التعليمي في منصة (مدرستي) وقنوات عين التعليمية ووسائل التعليم الرقمية".

وختمت "التعليم"، بالتأكيد على "استمرار العمل بتنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث، استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عامًا".