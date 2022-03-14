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مفاجأة مزلزلة.. رئيس إيران الأسبق نجاد يكشف عن خريطة لتقسيم السعودية وتركيا

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ال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إن القوى العالمية لديها خريطة لتقسيم دول المنطقة، وتحويلها إلى دول صغيرة وضعيفة.

وأوضح نجاد في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" في نسختها التركية، أنه بناءً على هذه الخريطة، سيتم تقسيم السعودية إلى أربع مناطق وتركيا إلى ثلاث مناطق وإيران إلى ست مناطق.

وأضاف "يريدون تقسيم دول المنطقة وتحويلها إلى دول صغيرة وضعيفة، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الخريطة هي توحيد دول المنطقة".

وتابع نجاد "في إطار الهجوم الروسي على أوكرانيا، تريد الصين مهاجمة تايوان والولايات المتحدة تريد مهاجمة إيران، وكل هذا يؤكد أن العالم يمر بعملية تغيير. سيكون هناك مشروع جديد في جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك ما يحدث في أوكرانيا".

وفي 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب من زعماء جمهوريات دونباس للمساعدة.

وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف منها نزع السلاح من البلاد.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، بدورها، أن العسكريين الروس لا يستهدفون المدن، لكنهم يعطلون البنية التحتية العسكرية فقط، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.