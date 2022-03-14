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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ لهجوم حاد عقب إعجابها عن طريق الخطأ بإحدى التغريدات المسيئة للشعب الفلسطيني.

وفي التفاصيل وضعت أصالة إعجاب على تغريدة نشرها مغرد كويتي يدعى قاسم عبدالقادر يسخر فيها من تأييد بعض الفلسطينيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزو أوكرنيا.

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بوتين يورط الفنانة السورية أصالة أمام جمهورها وهذا ما فعلته بالخطأ

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وكتب المغرد الكويتي: “رحت فيها يا بوتين..مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها”.

وهاجم ناشطون الفنانة السورية ودشنوا وسما #اصاله_تسيء_لفلسطين عبروا فيه عن غضبهم من موقفها المسيئ للشعب الفلسطيني.

وعقب الهجوم من متابعيها قامت أصالة بإزالة الإعجاب اعتذرت عما حدث مؤكدة أنها وضعته عن طريق الخطأ ودون قصد منها.

وقالت أصالة في تغريدة عبر تويتر: “مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه”.

وعلق مغرد على اعتذارها: “#اصاله_تسيء_لفلسطين يا ريت تنتبهي ثاني مرة، خطا غير مقبول يا عيب الشوم”.