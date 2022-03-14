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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها حول "وقت موته"، أثناء تواجده في نيويورك بالولايات المتحدة.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة ظهر فيها وهو يتكأ برأسه على أصابع يده اليسرى، وعلق عليها قائلا : "أنا الشخص الذي سيموت عندما يحين وقت موتي، لذا دعني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها".

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تركي آل الشيخ يغرد عن " وقت موته" ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل

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وأثارت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل، وتداولها الرواد متمنيين دوام الصحة والعافية والصحة للمستشار، إذ أنه كان قد أعلن في وقت سابق عن خضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

ومن بين التعليقات، قال الفنان خالد عبد الرحمن: "الله يعطيك طول العمر على عز وطاعة يا أبو ناصر وتعود لأهلك ووطنك ومحبيك وأنت بأحسن حال".