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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو لحظة تعرض المصارع الشهير "بيغ إي" لهجوم من خصمه أثناء نزال في ولاية ألاباما الأميركية أدى إلى كسر في رقبته، بعد أن ضرب رأسه الأرض بقوة .

وكان بيغ إي يواجه ريدج هولاند في دوري المصارعة الأميركية الاستعراضية "WWE SmackDown"، عندما حمله الأخير وطرحه أرضا، لكن الأول سقط على رأسه بدلا من ظهره.

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شاهد .. سقوط مروع لمصارع شهير يكسر رقبته أثناء النزال

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وخرج بيغ إي من الصالة على نقالة، وسط تصفيق وهتافات الجمهور. ونشر المصارع الأميركي صاحب الـ36 عاما، واسمه الحقيقي إيتوري إيوين، مقطع فيديو من المستشفى مرتديا دعامة للرقبة، فيما أشار بأصابعه ليؤكد أن بوسعه تحريكها.

لكنه قال في المقطع المصور: "للأسف في الوقت الحالي يقولون لي إن رقبتي مكسورة".

وحسب تقارير طبية، قال مختصون إن "بيغ إي" أصيب بكسر في فقرتين من رقبته، لكنه لن يحتاج إلى عمليات جراحية، فيما لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيحتاج ليتعافى.