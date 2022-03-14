نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تساقط حبات البرد بغزارة في حفر الباطن السعودية .. شاهد المناظر الخلابة (سبحان الله) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تساقطت حبات البرد بغزارة على محافظة حفر الباطن، صباح اليوم الاثنين؛ حيث وثق مقطع فيديو الشوارع وهي مغطاة بالبرد. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: عريس تفاجأ بعروسه تأكل باليد اليسرى أثناء حفل الزفاف فكانت ردة فعله صادمة للجميع تساقط حبات البرد بغزارة في حفر الباطن السعودية .. شاهد المناظر الخلابة (سبحان الله) محمد رمضان: أنا الفنان الأعلى أجرا في الوطن العربي.. كم يبلغ؟ أحدث ظهور للاعب النصر السابق خالد الزيلعي بعد إصابته بمرض نادر .. شاهد كيف أصبح "يحدث في سن الـ 45 ".. سبب "غير متوقع" للإصابة بالجلطة الدماغية أمريكي يلتقط صورة لمجموعة من الأطفال في السعودية قبل 50 عاما.. ويكشف مفاجأة بشأن إحدى الفتيات .. شاهد المفاجأة السعودية تكشف عن 3 تعديلات جديدة على نظام العمل تتعلق بالوافدين مشروب صباحي سحري يعوض نقص فيتامين ( د ) الضروري لجسمك ويمنع تساقط والشعر والعظام وآلام العضلات لديك وأشار إلى أنه تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة. .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تساقط حبات البرد بغزارة في حفر الباطن السعودية .. شاهد المناظر الخلابة (سبحان الله) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.