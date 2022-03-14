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صنعاء - ميسرا اسماعيل - زرات جمعية "تواصل" برفقة مستشارها فهد الثنيان أمين عام نادي النصر السابق، خالد الزيلعي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، ونادي النصر وأبها السابق في منزله بهدف تقديم خدمة التقييم الوظيفي والبيئي، وتوفير احتياجاته واحتياجات أسرته لمساعدته في حياته اليومية، واسترداد التحكم في البيئة من حوله ومحيطه والاعتماد على نفسه عن طريق توفير الاجهزة الذكية، التقنيات، والتدريب عليها.

من ناحيتها قالت بيان المطيري رئيسة الجمعية:"نحن في جمعية تواصل نخدم ذوي الإعاقة، مثل اللاعب خالد الزيلعي وغيره على استرداد التحكم في حياته والاتصال الاجتماعي بالبيئة المحيطة فيه عن طريق تقييم الملف الوظيفي لحالته من تقييم بيئي وفيزيائي وحسي واجتماعي".

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أحدث ظهور للاعب النصر السابق خالد الزيلعي بعد إصابته بمرض نادر .. شاهد كيف أصبح

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واستكملت: "ستقدم الجمعية مجموعة من الباقات تشمل كرسي متحرك ذكي يعمل بالتقنية، جهاز لوحي ونظارات متطورة يستطيع التحكم في المحيط الذي حوله من أجهزه وإلكترونيات وكتابة على الجهاز اللوحي، مع التعليم والتدريب عليها من خلال زيارات لمنزله حتى تمكنه من سهولة الحياة".

وكان خالد الزيلعي كشف في وقت سابق، تعرضه للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر، مؤكداً أنه تعرض للإصابة بهذا المرض بشكل مفاجىء ودون أي مقدمات، ويتميز هذا المرض بسرعة الانتشار في جميع أنحاء الجسم، مما يجعل الضمور ينتقل من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الانسان سيطرته على العضلات، مما يؤثر على جسم الإنسان وحواسه وخاصة النطق الذي يبدو صعبًا.