نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "يحدث في سن الـ 45 ".. سبب "غير متوقع" للإصابة بالجلطة الدماغية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الدكتور ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب، أن اعتلال الظهر "الداء العظمي الغضروفي" يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تزيد عن 30 ٪.

وأوضح - وفقا لوكالة URA.RU - أن اعتلال الظهر ومشكلات في الهيكل العظمي والنسيج الضام تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تزيد عن 30 بالمئة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

أحدث ظهور للاعب النصر السابق خالد الزيلعي بعد إصابته بمرض نادر .. شاهد كيف أصبح

"يحدث في سن الـ 45 ".. سبب "غير متوقع" للإصابة بالجلطة الدماغية

أمريكي يلتقط صورة لمجموعة من الأطفال في السعودية قبل 50 عاما.. ويكشف مفاجأة بشأن إحدى الفتيات .. شاهد المفاجأة

السعودية تكشف عن 3 تعديلات جديدة على نظام العمل تتعلق بالوافدين

مشروب صباحي سحري يعوض نقص فيتامين ( د ) الضروري لجسمك ويمنع تساقط والشعر والعظام وآلام العضلات لديك

وأضاف: "نادرا ما يتم حاليا استخدام مصطلح الداء العظمي الغضروفي في تشخيص المرض ويستخدم بدلا منه مصطلح اعتلال الظهر ولكن مع ذلك فإن مشكلات العمود الفقري العنقي المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية".

وتابع: "قد يكون الإجهاد مسببا لاعتلال الظهر، لأنه يحدث من خلال تقلص العضلات، وهناك تشنج عضلي قوي، ويعاني تدفق الدم من ذلك كثيرا. ما يخلق أسبابا لظهور مشكلات حادة في الدورة الدموية الدماغية.

ووجه يفدوكيموف نصائح بعدم التاخر في علاج اعتلال الظهر لأنه بعد سن 45 يزداد خطر إصابة الشخص بالجلطة الدماغية.