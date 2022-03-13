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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تراكم الدهون في منطقة #البطن، والتي تعرف أيضاً بـ"الكرش"، يعد مشكلة كبيرة تؤرق العديد من الناس، سواء من#الرجال أو #النساء.

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بشرى سارة.. هذا المشروب السحري البسيط سوف يخلصك من الكرش تماماً..! (مع صور)

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فمن منا لا يريد أن يتمتع بجسم صحي ممشوق، وألا يشعر بالتعب حين يبذل أي مجهود؟ ولا سبيل إلى ذلك الهدف إلا بالتخلص من #الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة وتزايد نمط الحياة غير الصحية، التي تعتمد على السرعة في كل شيء بما ذلك وجبات الطعام، في زيادة معدلات #السمنة حول العالم، ومن ثم بات "الكرش" رفيقا في كل بيت.

وفي كثير من الأحيان، يشتكي البعض من أن أنظمة التخسيس أو ممارسة التدريبات الرياضية قد تساعد في التخلص من الكيلوغرامات الإضافية إلا أنهم قد لا يساعدون في #التخلص_من_الكرش.

وتتراكم الدهون في البطن نظراً لعدة عوامل، بحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، ومنها على سبيل المثال زيادة الوزن المرتبطة بالحمل، أو الاضطرابات الهرمونية، أو قد يكون الأمر نتيجة للعوامل الوراثية، أو عسر الهضم المزمن، أو اتباع أنظمة تغذية غير صحية، والإكثار من المشروبات الكحولية... إلخ.

وأياً كانت الأسباب التي أدت إلى ظهور "الكرش"، فإن تراكم تلك الدهون في منطقة البطن يمثل خطورة كبيرة على الصحة، وقد يعرض الشخص لعدة مشاكل منها الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وآلام الظهر، وآلام الركبة، والمشاكل المتعلقة بالأوعية الدموية... إلخ.

حساء الطماطم:

إلا أن خبراء التغذية ينصحون بمشروب سحري قد يمثل حلاً جذرياً لمشكلة "الكرش"، وهو شراب الطماطم والنعنع.

فبحسب الدراسات العلمية، مكونات هذا الحساء تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن بطريقة سريعة وفعالة، إذا تم تناوله بالكميات المحددة وفي أوقات معينة.

وينصح خبراء التغذية باتباع #نظام_غذائي-صحي وممارسة #الرياضة مع تناول الحساء بانتظام لضمان نتيجة جيدة وملحوظة.

ومن الأنظمة الغذائية التي يوصي بها خبراء التغذية، الأنظمة قليلة الدهون غير الصحية وقليلة السكر والنشويات وكثيرة البروتينات. كما يُنصح بممارسة بعض التمارين الخاصة بمنطقة البطن لمدة 40 دقيقة على الأقل يومياً.

عصير طماطم

فعصير الطماطم غني بفيتامين "C" وانزيم "ليكوبين"، فبينما يساعد فيتامين "C" في تسريع عملية الحرق في الجسم، يعمل انزيم "ليكوبين" على تكسير الخلايا الدهنية المتراكمة في منطقة البطن.

كما أن أوراق النعنع غنية بفيتامينات "A" و"C"، مما يساعد في #تسريع_عملية_الحرق في الجسم، خاصة في منطقة البطن.

وصفة المشروب السحرية تتكون من نصف كوب من #عصير_الطماطم مخلوطاً مع من 3 إلى 4 أوراق من النعنع. يمكن تناول الوصفة إما ساخنة في صورة حساء أو باردة في صورة عصير. ويُنصح بتناوله قبل الإفطار يومياً لمدة 3 أشهر.

أوراق النعناع

المصدر: العربية