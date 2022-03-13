أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 13-3-2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الأحد 13-3-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.09 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.75 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.



سجل 1 يورو نحو 4.09 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.89 ريال سعودي.



سجل 1 دولار كندي نحو 2.95 ريال سعودي.



سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي.



سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.



سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.



سجل 1 دينار بحريني نحو 9.96 ريال سعودي.



سجل 1 دينار كويتي نحو 12.36 ريال سعودي.

أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 240.30 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 240.30 ريال

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سعر الذهب عيار 22

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سعر الذهب عيار 21

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سعر الذهب عيار 18

سجل 180.23 ريال

سعر الذهب عيار 14

سجل 140.18 ريال

سعر أوقية الذهب

سجل 7,473 ريال