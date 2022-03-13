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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قضت محكمة سعودية بطلاق امرأة من زوجها كما رفضت طلبها بالحصول على مبلغ مليون ريال سعودي من الزوج كان أقره على نفسه كمبلغ هبه لإرضائها وإقناعها بدوام العيشة بينهما وذلك لمخالفة المرأة شرط الواهب بأن يحسنا العشرة وألا تطلب الطلاق أو الخلع لأي سبب ولكنها طلبت الطلاق.



وحسب صحيفة “الوطن” تقدمت الزوجة بطلب مبلغ مليون ريال، أقرّه الزوج على نفسه، وكتب فيه أنه يقوم بتسليمها المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

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السعودية: رجل يعد بإعطاء زوجته مليون ريال مقابل عدم خلعه.. وبعد 6 أشهر كانت المفاجأة!

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وأكد أن الهبة كانت مشروطة، بعدم طلب الطلاق أو الخلع لأي سبب ولكن المدعية خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت الطلاق من الزوج، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقرّ به على نفسه وهو الهبة.

وحكم القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لسببين الأول: عدم لزوم الهبة قبل القبض، والثاني: عدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها وحدث الانفصال بعدها، بدون أن تأخذ المبلغ .